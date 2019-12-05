Yunus’un hastalığına teşhis konulamıyor

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Savaştan kaçarak sığındıkları Türkiye'de yaşam savaşı veren Yunus ailesinin maddi durumu Hüseyin'i tedavi ettirmeye elverişli değil. 1.5 yıl önce DEAŞ'in zulmünden sınıra kaçtılar. 2 yıl sınırda kaldıktan sonra oradan da Esad'ın zulmünden kaçıp mülteci olarak Türkiye'ye sığındılar. Keçiören'de aldığı yardımlarla geçinen Yunus ailesi çaresizlik içinde. Anne Ida Abdülkadir Hamo, "Gözümün önünde evladım eriyor. Allah rızası için devlet büyüklerimiz sesimizi duysun. Evladım iyi olsun yeter bana" diye konuştu. 2016'da yaşanan savaştan dolayı ailesi ile birlikte Keçiören'e gelen Irak 'ın Musul kenti Telafer'de 2001'de doğan Hüseyin Galip doğuştan engelli. Hüseyin hayata ailesinin ilgisi ile tutunmaya çalışıyor. 7 Ağustos'ta Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporuna göre yüzde 100 bedensel ve zihinsel engelinin olduğu belirlenen ve Şubatta 19 yaşına girecek olan Hüseyin sadece pirinç ve yoğurtla besleniyor. Kilosu 11 kg olan Hüseyin gün geçtikçe eriyor. Devletten ve hayırseverlerden aldığı yardımla geçinmeye çalışan ailenin tek isteği Hüseyin'i tedavi ettirmek.Baba Galip Yunus, "1.5 senedir Keçiören İncirli'de oturuyoruz. Devletimizden ve yardımseverlerden aldığımız yardımla geçinmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Çocuğumun bu durumu bizi kahrediyor. Ne yapacağım nereye götüreceğim bilemedim. Ameliyat olması gerekiyormuş. Ama ameliyatını karşılayacak gücümüz yok. Çocuğumun bu durumu beni çok üzüyor" diye konuştu.GÖZÜNÜN önünde çocuğunun eridiğini ancak bir şey yapamadığını söyleyen çaresiz Anne Ida Abdülkadir Hamo, " Sadece yoğurt ve pirinç yiyor. Pirinci lapa halinde hazırlayıp yediriyorum. Gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. 11 kilo. Şubatta 19 yaşına girecek. Yatağa bağımlı halde yaşıyor. Ben anneyim. Çocuğumu böyle görünce dayanamıyorum. Allah rızası için sesimizi bir insan evladı duysun" ifadelerini kullandı.