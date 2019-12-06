Balıkçılara gece denetimi

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TARIM ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Ankaralılara satılan balık ve diğer su ürünlerini denetledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın başında bulunduğu ekipler, sabaha karşı kamyonlarla şehre getirilen ürünleri inceledi. Ekipler, ardından Ankara Balık Hali'ne geçti. Tezgahlarda satışa sunulan çeşit çeşit balıklar ile depolarda saklanan ürünler, boy, avlanma yaşı ve hijyen yönünden denetlendi.Korkmaz, Ankara genelinde hal, perakende satış noktaları ve yol kontrol noktaları olmak üzere 30'un üzerinde ekiple toplam 405 noktada uygulama yapıldığını aktardı. Korkmaz, "Kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye 100 bin lira üzerinde idari para cezası uygulandı. 9bin kg civarında balığa el konuldu ve 365 kg balık da suya geri bırakıldı."Kurallara uymayan işletmelere 1635 lira idari para cezası kesildiğini aktaran Korkmaz, Su Ürünleri Kanunu'nda ceza miktarının yükseltildiğini söyledi.