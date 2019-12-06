Gençler İstanbul’da 3 puan peşinde

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak. Ligde 14 puanu bulunanİKI ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000'de 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı. Bu arada, iki takım arasında 2003-04 ve 2006- 07'de İstanbul'da yapılması gereken maçlar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. F.Bahçe, 2003-04'teki maçı 1-0, 2006-07'dekini ise 2-1 kazandı.Ertaç Erdem Toure Flavio Halil Berat Baiano Sio Candeias Sessegnon StancuAltay İsla Zanka Serdar Hasan Ali Gustavo Ozan Emre Kruse Rodrigues Vedat Muriqi