Gençler İstanbul’da 3 puan peşinde

SÜPER Lig'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak. Ligde 14 puanu bulunan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem ve Ahmet Oğuz, forma giyemeyecek.
Deplasman fakiri
İKI ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000'de 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı. Bu arada, iki takım arasında 2003-04 ve 2006- 07'de İstanbul'da yapılması gereken maçlar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. F.Bahçe, 2003-04'teki maçı 1-0, 2006-07'dekini ise 2-1 kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç Erdem Toure Flavio Halil Berat Baiano Sio Candeias Sessegnon Stancu
FENERBAHÇE
Altay İsla Zanka Serdar Hasan Ali Gustavo Ozan Emre Kruse Rodrigues Vedat Muriqi