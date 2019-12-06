Kazandıkça güvenimiz artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kaplan'ın görevden ayrılmasından sonra koltuğa oturan Hamza Hamzaoğlu ile iyi bir çıkış yakalayan ve 4 maçta 8 puan alan Gençlerbirliği'nde moraller yerinde. Başkent ekibinin Fildişi Sahilli golcüsü Giovanni Sio da Fenerbahçe ile bugün oynayacakları zorlu maç öncesi duygularını paylaştı. Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçmeleriyle ilgili konuşan Sio,Biz de bu güveni daha fazla hissetmeye başladık. Ligde yükselmeye başladığımızda daha iyi yerlere gidebileceğimizi hissetmeye başladık. Sanırım bunun etkisi var" ifadelerini kullandı. Bugün oynayacakları Fenerbahçe maçının önemine değinen Fildişili oyuncu şöyle devam etti: "Tabii ki çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Böyle güçlü bir kulübe karşı biz de kendimizi sınamış olacağız.ANTRENMANDA uzaktan şut ile ilgili özel bir çalışma yapmıyorum. Zaten hep şut çeken bir oyuncuydum. Burada da ligde önümde boşluk gördüğüm zaman şut deniyorum. Denemeye devam edeceğim" diye konuştu. Hamzaoğlu'nun kendisine hücumda özgürlük tanıdığını söyleyen Sio, şunları kaydetti: "Kanatta da oynadığım oluyor, bazen ortaya da geçiyorum. Hocam bana hücumda özgürlük veriyor. Maçın gidişatına, ve incelemelerime göre daha faydalı olabileceğim noktayı bulup orada oynamaya çalışıyorum. Hücumda kanatta veya ortada, hocanın görev verdiği her yerde elimden geleni yapıyorum."