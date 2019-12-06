‘Sahnede devleşmeyi hayal ediyorum’

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KEÇIÖREN Belediyesi'ne bağlı Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarına (KEÇMEK) katılan doğuştan MPS hastası Eftelya Koçer (19) en büyük hayalini, "İyi bir tiyatro oyuncusu olup sahnede devleşmek istiyorum" olarak açıkladı. Yunus Emre Kültür Merkezi içerisindeki KEÇMEK kurslarında Photoshop, bilgisayar işletmenliği ve taş bebek kurslarına katılan Eftelya Koçer, doğuştan MPS hastası, 19 yıldır annesi, babası ile birlikte iyileşmek için mücadele veriyor. Evde kaldıkça duvarların üstüne üstüne geldiğini ifade eden Koçer'in bu süreçte en büyük çıkış kapılarından biri KEÇMEK kursları olmuş. Koçer, bir gün kendi hayatını anlatan bir tiyatro oyunu da kaleme almak istiyor.KEÇMEK'ler vasıtasıyla sosyalleşip, yeni hobiler edinen Koçer, 2 yıldır büyük bir titizlikle yaptığı taş bebekleri kimselere vermeye kıyamadığını söylerken, "Bu küçük ellerimle bir şeyleri başardığımı görmek beni çok mutlu ediyor. Diğer engellilere de örnek olmak, bir şeylerin başarılabileceğini göstermek istiyorum, ayrıca kendi paramı kazanmak, bu eğitimleri gösterebileceğim bir işte çalışmak da beni kuş gibi hafifletecek" dedi.Kendi adıyla Youtube kanalında MPS hastalığı ile ilgili tecrübelerini paylaşan Koçer, çok sevdiği arkadaşı LÖSEMİ hastası Yasemin Erdaş'ın saçlarını kaybetmesine üzülerek ona peruk hediye etmek için de saçlarını uzatıyor. Doktorunun, "Saçlarını uzatman tehlikeli, boynunu ağrıtıp, omurilik üzerinde baskı kurabilir" demesine de aldırmayan Eftelya Koçer, "Şu an saçlarım 25 santimetre, zaten 30 santimetre olması yeterli, ayrıca Yasemin için saçlı bir de taş bebek yapacağım kendi ellerimle" dedi.