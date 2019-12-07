Bakan Kasapoğlu: Ülkeye moral oldunuz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya ve Avrupa Ümitler Şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) madalya kazanan milli judocuları kabul etti. Sporcular Habibe Afyonlu, Hanife Özcan, Musa Şimşek, Hilal Öztürk, Özlem Yıldız, Ayten Mediha Yeksan, Müberra Güneş, Berat Bahadır, Buketnur Karabulut, Sıla Ersin, Cem Ata Demirtaş ve Münir Ertuğ'un yanı sıra
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı. Bakan Kasapoğlu, bayrağımızı dalgalandıran sporcuların ülkeye moral kaynağı olduğunu söylerken "İnşallah olimpiyat yolunda çok daha sık bir araya geleceğiz. Daha güzel başarılar yakalamak adına iş birliğimizi ve iletişimimizi çok güçlü tutacağız"
dedi.