Bakan Kasapoğlu: Ülkeye moral oldunuz

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya ve Avrupa Ümitler Şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) madalya kazanan milli judocuları kabul etti.Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı. Bakan Kasapoğlu, bayrağımızı dalgalandıran sporcuların ülkeye moral kaynağı olduğunu söylerken "İnşallah olimpiyat yolunda çok daha sık bir araya geleceğiz.dedi.