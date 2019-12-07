Başarıma değer veriliyor!

Aerobik Jimnastik branşında ülkemizin yüz akı olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, çalışmaktan asla vazgeçmemenin sporda başarının da anahtarı olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 vakıf üniversitesi ile yaptığı anlaşmanın milli sporcuların eğitimi için çok önemli olduğunu belirten 17 yaşındaki sporcu,
kendisinin de İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi olduğunu hatırlatıp şunları söyledi: "Öncelikle kurumlar, kuruluşlar ve sponsorlar başarı olduğu zaman sporcuyu, sanatçıyı ya da bu başarıyı sağlayan kimse destekliyorlar. Bundan dolayı ben sponsorum Red Bull'a ve Gelişim Üniversitesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum.
Sadece sponsorlar ya da kurum ve kuruluşlar değil, burada federasyon da var. Federasyon başkanıyla aramızda baba-kız ilişkisi var, bu yüzden ben federasyonumuza da çok teşekkür ediyorum. Herkes bizimle samimi ve aldığımız başarıya da değer veriliyor,
bunu görmek çok güzel. Herkes başardığı şey konusunda takdir edilmek ister, bundan dolayı da ben çok teşekkür ederim, destekleri yerinde buluyorum."
SPOR BANA DİSİPLİN KATTI
"Bugüne kadar bana en çok sorulan soru 'Hem sporu hem de okulu nasıl birlikte götürüyorsun?' oldu. Ben sporun bana disiplin kattığını düşünüyorum. Bundan dolayı hem okulu hem de sporu beraber götürebiliyorum. Tabii bu sırada Gelişim Üniversitesi de bana çok kolaylıklar sağlıyor.
KÜÇÜK
YAŞTA BAŞLANMASI GEREKİYOR
"Jimnastik temel bir branş, bundan dolayı diğer branşlara aktarımı çok kolay oluyor. Küçük yaşta başlanması gerekiyor, küçük yaşta başlandığı zaman hem yetenekleri daha yüksekken yönlendirme yapabiliyorsunuz hem de çocuğun kas gelişimi tamamlanmamışken belli alanlara yöneltebiliyorsunuz. Bu açıdan iyi oluyor."
'PES ETMEMİ AİLEM ENGELLEDİ'
"BEN Akhisar'da yaşayan biriyim ve antrenmanlar için Manisa'ya gidip geliyorum. Bu da 1 saat gidiş, 1 saat geliş yani benim için 2 saat yol demek. Tabii ki ailem olmadan ben 6 yaşımda bunların hiçbirini başaramazdım. 'Evet kızım yapabilirsin, devam edebilirsin' diye destek gösterdiler. Bazen sporculuk hayatımda da pes etmek istediğim anlar oldu, o zamanlarda da beni hep motive ettiler; aile çok önemli."
BENİ ÖNCE RED BULL ARADI
"DÜNYA şampiyonu olduktan sonra benimle ilk kez iletişime geçen marka Red Bull oldu. Hiç kimsenin benimle iletişime geçmediği dönemde, ben dünya şampiyonu olduktan 1 ay sonra bunu Türkiye duydu, o dönemde gelip bana sponsor olmak istediklerini söyledikleri zaman ben çok mutlu oldum."
ÇALIŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEDİM
"ÇALIŞMAKTAN asla vazgeçmiyorum. Çalışmanın bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız branş çalışmadığım takdirde bizi çok geriye atan bir branş. Bugüne kadar birçok şampiyonluk aldım ama bunlar beni kesinlikle 'ben oldum ve devam etmiyorum' havasına sokmadı."