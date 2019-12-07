Başarıma değer veriliyor!

BULL

BUGÜN NELER OLDU

Aerobik Jimnastik branşında ülkemizin yüz akı olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, çalışmaktan asla vazgeçmemenin sporda başarının da anahtarı olduğunu söyledi.kendisinin de İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi olduğunu hatırlatıp şunları söyledi: "Öncelikle kurumlar, kuruluşlar ve sponsorlar başarı olduğu zaman sporcuyu, sanatçıyı ya da bu başarıyı sağlayan kimse destekliyorlar.Sadece sponsorlar ya da kurum ve kuruluşlar değil, burada federasyon da var. Federasyon başkanıyla aramızda baba-kız ilişkisi var, bu yüzden ben federasyonumuza da çok teşekkür ediyorum.bunu görmek çok güzel. Herkes başardığı şey konusunda takdir edilmek ister, bundan dolayı da ben çok"Bugüne kadar bana en çok sorulan soru 'Hem sporu hem de okulu nasıl birlikte götürüyorsun?' oldu. Ben sporun bana disiplin kattığını düşünüyorum. Bundan dolayı hem okulu hem de sporu beraber götürebiliyorum.KÜÇÜK"Jimnastik temel bir branş, bundan dolayı diğer branşlara aktarımı çok kolay oluyor. Küçük yaşta başlanması gerekiyor, küçük yaşta başlandığı zaman hem yetenekleri daha yüksekken yönlendirme yapabiliyorsunuz"BEN Akhisar'da yaşayan biriyim ve antrenmanlar için Manisa'ya gidip geliyorum. Bu da 1 saat gidiş, 1 saat geliş yani benim için 2 saat yol demek. Tabii ki ailem olmadan ben 6 yaşımda bunların hiçbirini başaramazdım. 'Evet kızım yapabilirsin, devam edebilirsin' diye destek gösterdiler. Bazen sporculuk hayatımda da pes etmek istediğim anlar oldu, o zamanlarda da beni hep motive ettiler; aile çok önemli.""DÜNYA şampiyonu olduktan sonra benimle ilk kez iletişime geçen marka Red Bull oldu. Hiç kimsenin benimle iletişime geçmediği dönemde, ben dünya şampiyonu olduktan 1 ay sonra bunu Türkiye duydu, o dönemde gelip bana sponsor olmak istediklerini söyledikleri zaman ben çok mutlu oldum.""ÇALIŞMAKTAN asla vazgeçmiyorum. Çalışmanın bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız branş çalışmadığım takdirde bizi çok geriye atan bir branş. Bugüne kadar birçok şampiyonluk aldım ama bunlar beni kesinlikle 'ben oldum ve devam etmiyorum' havasına sokmadı."