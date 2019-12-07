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Kahramankazan’da ofisi

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Kahramankazan’da KOSGEB ofisi
KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi'nin kurulmasına ilişkin protokolü düzenlenen törenle imzaladı. Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi, KOSGEB'in Türkiye genelindeki 101'inci temsilciliği oldu. Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi sayesinde, ilçedeki esnaf ve sanatkârlar, sanayiciler, girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler işlemlerini başka ilçelere gitmeden Kahramankazan'da yapabilecek. KOSGEB'in işletmele yönelik sunduğu imkân ve kolaylıklar hakkında bilgi sahibi olacak. Başkan Oğuz, "Yapılan protokol ilçemize hayırlı olsun" dedi.
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Kahramankazan’da KOSGEB ofisi
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