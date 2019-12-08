Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankaragücü’nün tadı yok

Ankaragücü’nün tadı yok

Galibiyete hasret olan Başkent temsilcisi, evinde karşılaştığı karşısında 8 maçlık 3 puan özlemine yine son veremedi. Tek gol ’tan geldi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Ankaragücü’nün tadı yok
Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü, evinde Göztepe karşısında yenilmekten kurtulamadı: 1-3. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Başkent ekibi, maçın ilk dakikasında Halil'in golüyle geriye düşmesine rağmen 31'de tecrübeli golcüsü İlhan Parlak ile karşılık verdi. İlk yarı bu skorla biterken ikinci devreye hızlı başlayan Göztepe 47'de Serdar'ın kafa golüyle yenik duruma düştü. 58. dakikada kendisinin ikinci takımının 3. golünü atan Serdar Gürler maçın skorunu ilan etti: 1-3. Bu galibiyetin ardından puanını 20'ye yükselten konuk ekip Göztepe 9. sıraya yerleşirken, ev sahibi MKE Ankaragücü ise 9 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü’nün tadı yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN