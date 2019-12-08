Ankaragücü’nün tadı yok

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü, evinde Göztepe karşısında yenilmekten kurtulamadı: 1-3. 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Başkent ekibi, maçın ilk dakikasında Halil'in golüyle geriye düşmesine rağmen 31'de tecrübeli golcüsü İlhan Parlak ile karşılık verdi. İlk yarı bu skorla biterken ikinci devreye hızlı başlayan Göztepe 47'de Serdar'ın kafa golüyle yenik duruma düştü. 58. dakikada kendisinin ikinci takımının 3. golünü atan Serdar Gürler maçın skorunu ilan etti: 1-3.