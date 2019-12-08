Başkentte Candan Erçetin gecesi

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BUGÜN NELER OLDU

Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, önceki akşam Ankara Congresium'da sahneye çıktı. Her konserinde sahnesi, performansı, kostümleri ve repertuarıyla dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Candan Erçetin, önceki akşam Ankara'da sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşattı. Ankara'da 2019 yılının ikinci konserini yine Congresium'da gerçekleştiren Candan Erçetin bu kez farklı bir repertuarla dinleyicisiyle buluştu. 10 yıldır sahnede söylemediği "Gözler" şarkısını yepyeni düzenlemesiyle seslendiren Erçetin, muhteşem bir koro eşliğinde göçmen şarkı ve türkülerde seyircileriyle karşılıklı dans etti.