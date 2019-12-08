Öğrenciler ev ortamına dönüştürülen sınıfta velileriyle kitap okuyor

ırıkkale'deki

BUGÜN NELER OLDU

bir ilkokulda, ev ortamına dönüştürülen sınıfta ders işleyen öğrenciler, velileriyle kitap okuyor. Hasan Ali Yücel İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Emre Delice, ilk olarak "Sınıfım evim gibi projesi" kapsamında sınıfını ev ortamına dönüştürerek, öğrencilerin sınıfta daha rahat hareket edebilmelerini sağladı. Öğrenciler okula geldiklerinde sınıflarına ayakkabılarını çıkararak giriyor ve bu sayede ev ortamında derslerini işliyor. Aynı zamanda her hafta salı günleri öğleden sonra öğrenci ve velilerin birlikte kitap okumasını sağlayan Delice, ailelerin çocuklarına rol model olmalarını amaçlıyor. Emre Delice, çocukların kitap okumayı sevdiğini ancak eve gittiklerinde onlara rol model olacak velilerin de önem taşıdığını söyledi.