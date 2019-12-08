‘Süpürge’yle hayatı değişti

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Erzurum'da 16 yaşında curling ile tanışan milli takım oyuncusu Semiha Konuksever, curlinge başlama hikayesini, yaşadığı sıkıntıları ve hedeflerini anlattı. 6 kardeşin 3'ünün curling oynadığı Konuksever ailesinde Semiha, curling sayesinde hayatının değiştiğini belirterek,diye sorduğunda 'Taşları hedefe gönderdiğimiz bir spor' diyorum anlamıyorlar. Ama buzun üzerini süpürdüğümüz bir branş deyince hemen anlıyorlar" dedi. 2011 yılında Erzurum'da Kış Oyunları sırasında curling ile tanıştığını belirten 24 yaşındaki Semiha,diyerek, "Evim sahaya çok yakındı, farklı bir aktivitem olsun istedim. Başta paten zannettim, curling nedir kimse bilmiyordu" diye konuştu. Curling sporunda bu kadar başarılı olacaklarını hiç düşünmediklerini belirten Semiha,diye konuştu.Konuksever, yabancıların Türkiye'de curlingin nasıl bu kadar geliştiğini merak ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Geçen sene Kanada'da Dünya Şampiyonası'na gittik. Türkiye olarak bizi çok küçümsüyorlar ama her küçümseyen de muhakkak cevabını alıyor.gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Biz de anlatıyoruz, Erzurum'da salonumuz var, 2011 yılında başladık diye. Onlar 5 yaşından itibaren oyuncak gibi ellerinde curling taşları ile oynuyorlar. Zaten şaşırmalarının en büyük sebebi de bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar ilerlediğimiz."Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade eden milli sporcu,dedi. Semiha, herkesin Erzurumlu olmasının büyük bir avantajı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü salon orada. Bazı şartlardan dolayı tek Erzurum'da salon var. Açıkçası bu durum beni üzüyor. Pilot şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde salonların yapılması curlinge yeni yeteneklerin katılmasını sağlayacaktır. Curlingin bir yaşı yok, 5 yaşındaki insan da bunu yapıyor, 80 yaşındaki de. Ön yargılı olunmasın; herkes denesin" dedi.Milli sporcu, kültür olarak kız çocuklarının spora erişiminin zor olduğunu belirterek, "Ben imam hatip lisesi mezunuyum. Okurken beni çok destekleyen hocalarım da oldu, hiç desteklemeyenler de.dediler. Bir hocamın çok güzel bir lafı vardı;derdi. Yani imam hatip okuyanların sadece ilahiyat değil de, her alanda olmaları gerektiğini söylüyordu ve 'devam et' dedi.dediAkademik kariyerinin curling sayesinde olduğunu söyleyen Semiha Konuksever, "Curling milli takımında başarılara imza attık. Ben şu an Ankara'dayım. Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Burs hakkımız olduğu için devletin imkanlarından yararlandık. Millilik bursu aldık ve ben o aldığım ilk bursla üniversite 1'in sonlarına doğru, benim o zaman yaşıtlarımın hepsi telefon nedir biliyordu ama benim telefonum ilk defa o kazandığım para sayesinde oldu" diye konuştu.