2020 erkek modasının trendleri tanıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYAhazır giyim devlerinden HUGO BOSS, BOSS Sonbahar-Kış 2019 ve Cruise 2020 koleksiyonlarını Panora AVM'de bulunan BOSS mağazasında gerçekleştirdiği şık davet ile tanıttı. MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu'nun sorularını yanıtlayan HUGO BOSS Mağazacılık Perakende Direktörü Senem Ülker, Sonbahar- Kış koleksiyonunun detaylarını ve marka ile çağdaş sanat arasındaki bağı konuklar ile paylaştı. Ülker, Cruise 2020 için tasarlanan BOSS x Meissen kapsül koleksiyonu hakkında da bilgi verdi. Yeşim, Reha Tandoğan, Özgür Güven ve Murat, Hülya Akman gibi cemiyet, sanat, iş ve eğlence dünyasından renkli isimlerin katıldığı davette konuklar, 2020 trendleri hakkında bilgi aldı.