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Elde var 1!

Hafta içi İsmet Taşdemir ile anlaşan 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. 77. dakikada Altay’ın 10 kişi kalmasını kullanamadı

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Elde var 1!
TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor sahasında Altay ile berabere kaldı: 0-0. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Altay 66. dakikada oyuna giren Hüsamettin Yener, önce 75. ardından da 78. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edildi. Ligde oynadığı üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan Altay, bu beraberlikle puanını 17 yaptı. 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Osmanlıspor ise puanını 11'e yükseltti. Altay, gelecek hafta

OSMANLISPOR FK-ALTAY: 0-0
STAT: Osmanlı KIRMIZI KART:
Hüsamettin Yener (Dk. 78) SARI KARTLAR:
Mertan Caner, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican / Özgür Özkaya OSMANLISPOR
FK: Ahmet Eyüp 6, Oğuz 5, Barış 6, Atakan 6, Ali Eren 7, Erıc Ayuk 7, Hasan Kılıç 6, Blagojevic 5, Beykan 5 (Dk. 85 Okan?), Mertan 6, Erdem 5 A LTAY: Cihan 6, Erhan Kartal 6, İbrahim Öztürk 5, Abdülkerim 7, Özgür 6, Adamu 5, Yılmaz 5, Tatos 6 (Dk. 89 M.Murat?), Oğuz Han 4 (Dk. 81 Deniz?), Leandrinho 5 (Dk. 66 Hüsamettin 4), Paixao 5 HAKEMLER: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır

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Elde var 1!
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