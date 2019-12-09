Elde var 1!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor sahasında Altay ile berabere kaldı: 0-0. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Altay 66. dakikada oyuna giren Hüsamettin Yener, önce 75. ardından da 78. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edildi. Ligde oynadığı üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan Altay, bu beraberlikle puanını 17 yaptı. 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Osmanlıspor ise puanını 11'e yükseltti. Altay, gelecek haftaSTAT: Osmanlı KIRMIZI KART:Hüsamettin Yener (Dk. 78) SARI KARTLAR:Mertan Caner, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican / Özgür Özkaya OSMANLISPORFK: Ahmet Eyüp 6, Oğuz 5, Barış 6, Atakan 6, Ali Eren 7, Erıc Ayuk 7, Hasan Kılıç 6, Blagojevic 5, Beykan 5 (Dk. 85 Okan?), Mertan 6, Erdem 5 A LTAY: Cihan 6, Erhan Kartal 6, İbrahim Öztürk 5, Abdülkerim 7, Özgür 6, Adamu 5, Yılmaz 5, Tatos 6 (Dk. 89 M.Murat?), Oğuz Han 4 (Dk. 81 Deniz?), Leandrinho 5 (Dk. 66 Hüsamettin 4), Paixao 5 HAKEMLER: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır