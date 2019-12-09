Kimsesiz çocuklara ışık oldular

BUGÜN NELER OLDU

her yıl düzenlenen 'Kimsesiz çocuklara ışık olma' isimli projede kimsesiz çocuklar için kıyasıya yarışan kuaförler büyük mücadele verdi. 3 yıldır geleneksel hale gelen 'Kimsesiz çocuklara ışık olma' programında Ankaralı kuaförler kimsesiz çocuklar için yarıştı. 120 kuaförün katıldığı yarışmayı düzenleyen kuaför Tayfun Katırcı yarışma gelirinin tamamının kimsesiz çocuklara bağışlandığını söyledi. 3 Aralık'ta Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada mini konserler verildi.