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Kimsesiz çocuklara ışık oldular

Başkentte gelenekselleşen ‘Kimsesiz çocuklara ışık olma’ projesinde renkli anlar yaşandı.Kuaförler hünerlerini sergiledi

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Kimsesiz çocuklara ışık oldular
BAŞKENTTE her yıl düzenlenen 'Kimsesiz çocuklara ışık olma' isimli projede kimsesiz çocuklar için kıyasıya yarışan kuaförler büyük mücadele verdi. 3 yıldır geleneksel hale gelen 'Kimsesiz çocuklara ışık olma' programında Ankaralı kuaförler kimsesiz çocuklar için yarıştı. 120 kuaförün katıldığı yarışmayı düzenleyen kuaför Tayfun Katırcı yarışma gelirinin tamamının kimsesiz çocuklara bağışlandığını söyledi. 3 Aralık'ta Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada mini konserler verildi.
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Kimsesiz çocuklara ışık oldular
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