‘Taraftarımız için üzgünüm’

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla bir şey konuşmak istemiyorum, moralimiz bozuk" dedi. 'Şaka gibi bir maçtı' diyen Kaplan, "30'uncu saniyede gol yiyoruz. İyi oynadığımız bir ilk yarı var, kaçırdığımız pozisyonlar var. 1-1'den sonra ikinci de olabilirdi. İkinci yarı arkadaşlarla o kadar konuşmamıza rağmen erken gol yemeyelim diye, 47'de bir gol daha yiyorsun. Golden sonra ister istemez motivasyonun bozuluyor. Sonrasında bir üçüncü gol maçı kopardı. Kazanan takımı kutluyoruz. Camiayı ve taraftarları üzdük. Dönüm maçı olarak baktığımız maçtı, daha farklı olabilirdi. Benim en büyük üzüntüm, taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmış olmamız" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE SON 6 MAÇINI KAYBETTİ

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 14. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti de 8 maça çıktı. MKE Ankaragücü, son galibiyetini ligin 6. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek elde etti. 11. hafta sonunda MKE Ankaragücü'nün başına geçen teknik direktör Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni çalıştırıyordu.