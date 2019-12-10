Altınok: Keçiören’i birlikte yöneteceğiz

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde gerçekleştirilen Gençlik Meclisi Kongresi'ne Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve gençler katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Düşüncemiz, partimiz, ideolojimiz ne olursa olsun bugün bu kongreye tüm siyasi partilerimizin temsilcileri katılarak birliğimize ve beraberliğimize ışık tutmuşlardır. Kent konseyinin amacı şehri ve kenti el ele yönetmektir. Vatandaşımız yaşadığı kent ile ilgili sıkıntıları tüm mecraları kullanarak iletmelidir. Devletimize, milletimize faydalı işler yaparak gönüllere yazılacağız" diye konuştu.