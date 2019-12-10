Çalışmak çalışmak çalışmak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileriyle söyleşide buluştu. Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu olan Milli Güreşçiler, başarı hikayelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye; ASKİ'li güreşçilerin yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Emre Özmen, ASKİ Spor Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ve çok sayıda öğrenci katıldı. ASKİ Spor Kulübü'nün Türkiye'yi gururlandıran başarılara imza attığını belirten"Kulübümüzde nice şampiyonlarımız var. Özellikle güreş alanında çok büyük derecelere sahip olan ASKİ Spor Kulübü, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, güreşin de lokomotifidir. Lokomotifin vagonların birisi Rıza Kayaalp diğeri Taha Akgül'dür ve onları yetiştiren değerli hocamız Abdullah Çakmar'dır" ifadelerini kullandı. TAHASöyleşide 4 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 kez de Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştılar. İyi bir sporcu olmak için gereken en önemli şartın çok çalışmak ve sporu yaşam biçimi haline getirmek olduğunu vurgulayan Taha Akgül, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:Rıza Kayaalp ise başarılı olmanın ön koşulunun yeteneğe göre hedef belirlemek olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:Başarılı olmak için her zaman çok çalışmalılar. Bu yüzden özellikle ailelerin desteğiyle hedef belirlenmesi çok önemli. Ailelerin çocuklarının arkalarında durarak destek olmaları çok önemli. Çocukların, gençlerin neye yeteneği varsa oraya yönlendirilmeleri başarılı olmalarında öncü diye düşünüyorum."ŞAMPİYON güreşçileri dikkatle dinleyen öğrencilerden Arda Baran Aydoğan, "Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in okulumuza geleceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Ben de antrenörlük yapıyorum ve aktif spor hayatında olduğum için çok gurur verici bir an bizim için. Orlar bize motivasyon kaynağı oldu" dedi. Hazal Nur Kalal ise, "Şampiyonları yakından görmekten çok mutlu oldum. Ben de güreşle uğraşıyorum. 2 hafta sonra maçım var. Hazır hissediyordum ama onları dinleyince daha da motive oldum" diye konuştu.