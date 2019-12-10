Çalışmak çalışmak çalışmak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileriyle söyleşide buluştu. Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu olan Milli Güreşçiler, başarı hikayelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye; ASKİ'li güreşçilerin yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Emre Özmen, ASKİ Spor Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ve çok sayıda öğrenci katıldı. ASKİ Spor Kulübü'nün Türkiye'yi gururlandıran başarılara imza attığını belirten ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Emre Özmen,
"Kulübümüzde nice şampiyonlarımız var. Özellikle güreş alanında çok büyük derecelere sahip olan ASKİ Spor Kulübü, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, güreşin de lokomotifidir. Lokomotifin vagonların birisi Rıza Kayaalp diğeri Taha Akgül'dür ve onları yetiştiren değerli hocamız Abdullah Çakmar'dır" ifadelerini kullandı. TAHA
AKGÜL: HER ZAMAN SİZE DESTEK OLURUZ
Söyleşide 4 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 kez de Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştılar. İyi bir sporcu olmak için gereken en önemli şartın çok çalışmak ve sporu yaşam biçimi haline getirmek olduğunu vurgulayan Taha Akgül, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Gençler sevdikleri sporun peşine gitmeliler ancak böyle başarılı olurlar. Her zaman çok çalışmayı şiar edinmeliler. Belediyeden de destek alabilirler. Belediyenin tüm branşlarda faaliyet gösteren spor dalları var. Bizler de güreşçi olmak isteyenlere her zaman destek oluruz. Hedefimiz 2020 Olimpiyatlarında, Ankara adına ses getirmek olacak inşallah."
RIZA KAYAALP: HEDEF BELİRLEMEK ÖNEMLİ
Rıza Kayaalp ise başarılı olmanın ön koşulunun yeteneğe göre hedef belirlemek olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Gideceğin yolu, hedefini belirlersen başarılı olma ihtimalin o kadar yükseliyor. Ben böyle bir hedefle buralara geldim. 6 yaşımda kendime hedef koymuştum, güreşçi olmak istedim ve oldum.
Başarılı olmak için her zaman çok çalışmalılar. Bu yüzden özellikle ailelerin desteğiyle hedef belirlenmesi çok önemli. Ailelerin çocuklarının arkalarında durarak destek olmaları çok önemli. Çocukların, gençlerin neye yeteneği varsa oraya yönlendirilmeleri başarılı olmalarında öncü diye düşünüyorum."
ÖĞRENCİLER NE DİYOR?
ŞAMPİYON güreşçileri dikkatle dinleyen öğrencilerden Arda Baran Aydoğan, "Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in okulumuza geleceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Ben de antrenörlük yapıyorum ve aktif spor hayatında olduğum için çok gurur verici bir an bizim için. Orlar bize motivasyon kaynağı oldu" dedi. Hazal Nur Kalal ise, "Şampiyonları yakından görmekten çok mutlu oldum. Ben de güreşle uğraşıyorum. 2 hafta sonra maçım var. Hazır hissediyordum ama onları dinleyince daha da motive oldum" diye konuştu.