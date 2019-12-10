Muhalefete hizmet yok

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Belediyesi arasındaki gerilim sokağa taştı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Böyle devam edersek hizmet alamayacağımız yönünde tehdit var. Mamak İlçe meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi Haydar Demir "Muhalefet yaparsanız Mamak hizmet almaz" diye bir ifade kullandı. Muhalefet yapmamızı istemiyorlar" ifadelerini kullandı. Hizmet alamadıklarını söyleyen Başkan Köse, Büyükşehir sorumluluğundaki Mamak Caddesi ve diğer caddeler için asfalt atılması gerektiğini Büyükşehir'e bildirdi. Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen asfalt atılmadı. Köse, Twitter'dan, "Sabrettik ama artık gönlümüz dayanmıyor. Mamak'ın en yoğun araç trafiğinin olduğu Mamak Caddesi 40 gündür bu halde. Ekiplerimizle yola müdahale etmek durumunda kaldık. En azından araçları çukurdan kurtarmak için ekiplerimiz çalışıyor. Bizde mazeret yok" ifadelerini paylaştı.Köse, "ASKİ çalışmalarını tamamladı ama 40 gündür buraya asfalt atılmadı. Mamak Caddesi Mamak'ın ana caddesi. Günde binlerce araç geçiyor. Yağmur, kar yağdığında insanlar çamur içinde. Buranın bugüne kadar niye yapılmadığını biz anlamadık. Bu konuda arkadaşlarımız Büyükşehir ile görüşmeler yaptı. Onlara göre 'Yapılacak' deniyor. Caddenin asfaltlama için planlamaya alındığını hatta Mamak'ta en acil asfalt atılacak yer olarak bildirildiğini öğrendik. Ama bir türlü başlangıç olmadı. Üzerinden 40 gün geçti. Vatandaşın daha fazla mağdur olmasına gönlümüz razı olmadı. En azından son asfalttan önceki asfalt onun hazırlığını yapalım dedik. Yani asfalt atılmak istendiğinde bundan sonra yüzey kazıyıcı aletlerle, araçlarla beraber girip kenarını köşesini düzeltip hızlıca asfalt atılabilecek hale getirdik. Önümüzdeki günlerde daha soğuk olmadan atarlar atmazlarsa biz en son aşamayı da yapmak için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu."Bugüne kadar Mamak'a 20 milyon TL değerinde asfalt attık" diyen Köse, "Bugüne kadar Büyükşehir'den 1 kuruş asfalt ücreti alamadık. Bunlar bizim sahada attığımız asfaltlar. Büyükşehir hem firmaların yatırdığı asfalt ücretlerini ödemiyor. Hem de kendi yapacağı asfaltları da geciktiriyor. 6-7 noktada Büyükşehir'in yapması gereken asfaltlarda çamur ve tozun içinde hala duruyor. Büyükşehir'den sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Getirmediğinde de biz vatandaşımızı çaresiz bırakmayız. Gücümüzün yettiğini hem ilçemizin sorumluluk alanıyla ilgili hem Büyükşehir'in yapamadığı sorumluluklarla ilgili de insiyatif alıp yapıyoruz" dedi.KÖSE, "Çocuk evleriyle ilgili bu Ankara'nın genel bir sorunuydu. Bu konuda bir inisiyatif almamız Büyükşehir'i rahatsız ediyor. Büyükşehir kendi işini yapmış olsa biz niye böyle bir şey söyleyelim. Vatandaşta Büyükşehir Mamak'ı kısıtlıyor şeklinde bir algı var. Asfalt atılacak 5-6 nokta daha var. Vatandaşımız bizim sorumluluğumuzda sanıyor. Vatandaşa söylemek istemiyoruz ama bir yerden sonra mecbur kalıyoruz. Büyükşehir'in sorumluluğunda diyoruz. Bu anlamda eğer bir çözümleri varsa kış gelmeden bunları yapmalarını istiyoruz. Yoksa bizde vatandaşla bunları paylaşacağız" dedi.KÖSE, Büyükşehir Meclisi'nde de görev alan Haydar Demir arkadaşımız 'Muhalefet yaparsanız Mamak hizmet almaz. Bu çatışma dilini bırakmazsanız hizmet almazsınız' dedi. 'Bunu bir tehdit olarak mı söylüyorsunuz' diye sordum. Sanki arka planda da çatışma olursa ya da onların dediklerini biz kabul etmezsek hizmet alamayacakmışız gibi. Söz alıp konuşmamız rahatsız ediyor onları. Biz böyle devam edersek hizmet alamayacağımız yönünde bize tehdit var. Muhalefet yapmamızı istemiyorlar" diye konuştu.