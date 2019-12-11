Algı yönetme belediyeyi yönet

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu ile Başkan Mansur Yavaş arasında gerginlik yaşandı. Toplantıda ilk olarak ASKİ'nin 350 milyon lira borçlanma teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Yavaş, içme suyu ve arıtma tesisleri gibi yatırımların yaşamsal önemde olduğunu ifade ederek, "Böyle önemli bir konuda zorunlu olarak gündeme gelen borçlanma talebinin reddedilmesi bir hak olarak kabul edilemez" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, 20 gün sonra yürürlüğe girecek 2020 bütçesinde ASKİ'ye 472 milyon borç yetkisi verdiklerini söyleyerek, "Başkan bizden 350 milyon borç istedi biz de 20 gün sonra yürürlüğe girecek bütçede ASKİ'ye 472 milyonluk borçlanma yetkisi verdik. ASKİ 2020 yılında 1 milyar 431 milyon yatırıma pay ayırmıştır. Eğer siz bu işleri yapmak istiyorsanız 20 gün sonra yürürlüğe girecek bütçeden yapabilirsiniz. Biz borçlanma yetkisi verdik, 20 gün sonra yürürlüğe giriyor. Bu belediye sizin elinizi kolunuzu bağlamıyor. Algı yönetmeyin, belediyeyi yönetin" diye konuştu. Belediyenin yayınladığı 200 günlük rapora da değinen Ayaz, "200 günlük raporu yayınladı belediye, rapor ASKİ ve EGO'yu kapsamaktadır. Halka hesap verirken keşke belediye şirketlerini de getirseydiniz. Onların da 10 aylık bilançolarını burada yayınlasaydınız. Biz de onların üstünde de konuşsaydık" dedi. Oylanan madde, AK Parti ve MHP gruplarının 'ret' oyu vermesi ile kabul edilmedi.SOSYAL yardımlarla ilgili konuşan Ankara Büyükşehir belediyesi Başkanvekili Fatih Ünal, "Yardımlarla ilgili 10 gündür Ankara'da tartışma konusu var. Yardımlar yapılıyor mu? Kömür yardımı yapılıyor mu yapılmıyor mu? Garibanın partilisi partisizi olmaz. Biz 25 yıldır bu şehri yönetiyoruz. AK Parti iktidarında hiç kimseye şu musun bu musun diyerek yardımda bulunmadık. Bugünden sonra yardımda bulunulmasını arzu etmiyoruz. Ancak bize gelen şikâyetlerden de gördüğümüz kadarıyla maalesef bazı teşkilatlarda bazı il sosyal daire başkanlığında çalışan arkadaşlarda bir partizancılık bir çalışma yapıldığını duyuyoruz. Yardım alan insanlar bazı konularda parti üyeliğini değiştirerek bu çalışmaya korkarak da olsa katkıda bulunuyorlar. Yardımları partili partisiz diye ayırmayalım" dedi.TARTIŞMALAR üzerine söz alan AK Partili üye Ali İhsan Ölmez, Ankaralıların seçimlerde önemli bir tablo çizdiğini, seçmenin başkanlığı bir ittifaka, meclis çoğunluğunu da başka diğer ittifaka verdiğine anımsattı. Ankaralıların seçim sonucuyla "Meclisin her bir üyesinin görüşünü alın ve ortak yönetin" dediğini ifade eden Ölmez, Yavaş'a hitaben şöyle konuştu: "Bu meclis için Gölbaşı Belediye Başkanı Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan bir şanstır. Başkan, elimizi sıkmayıp, karşınızda düşman bir güruh varmış gibi davranırsanız sonuç alamazsınız. Bizi ciddiye alın. Biz kardeşiz, bu kenti birlikte yönetmek zorundayız. Burası herhangi bir kent değil, burası Başkent. Türkiye'ye örnek olacaksak biz olacağız" diye konuştu.