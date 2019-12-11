Öğretmenlere sıfır atık eğitimi

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GÖLBAŞI Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ev sahipliğinde 'Sıfır Atık Projesi' hakkında Gölbaşı'nda bulunan okullardaki öğretmenlere eğitim verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılarak israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin atık toplama sistemlerinin kurulması ve atıkların geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefi olan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde elektrik ve elektronik geri dönüşüm ve atık yönetimi derneği (elday) yerel yönetimler yöneticisi İlkim Yiğit, alternatif enerji ve biyodizel üreticileri birliği (albiyobir) yönetim kurulu üyesi Nagehan Yılmaz Çevko Ankara atık yönetim Şefi Murat Koruk, taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği (tap) Ankara sorumlusu Abdullah Ömü tarafından öğretmenlere eğitim verildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , "Sıfır Atık Projesi'ne belediye olarak önem veriyoruz. Projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitimler veriyoruz. Öğretmenlerimize çevre bilincini aşılamak ve daha bilinçli hale gelmeleri için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz.