Mansur kürsüyü zabıtayla korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ASKİ'nin 2020 yılı hizmet tarifeleri ve belediye otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile çeşitli yol ve sokakların isimlendirilmesine ilişkin başkanlık yazıları kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi. AK Parti Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan önceki gün gerçekleşen meclis toplantısında Başkan Mansur Yavaş'ın kürsüde konuşan AK Parti Meclis Üyesi Bekir Yıldız'a 'Zabıtayla dışarı aldıracağım' demesini kınadı. Burhan, "İnsan hakları gününde kürsü dokunulmazlığı, konuşma hakkı, demokrasinin en temel unsurudur. Bu üslubunu bir büyükşehir belediye başkanına yakıştıramıyor kınıyorum" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız arasında 'artistlik yapma' tartışması çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bekir Yıldız'ı zabıtayla meclisten atmakla tehdit etti. Bu konuşma üzerine AK Parti Gurup Başkanvekili Mümin Altunışık Yavaş'a tepki gösterdi. Altunışık" Başkan lütfen üslubunuzu düzeltin. Size yakışmıyor. Meclis üyelerine kullanmış olduğunuz bu cümle üzüntü verici. Mecliste saygın ve seviyeli olarak çalışmalarımıza devam edelim" diye konuştu.MECLIS toplantısının 2. gününde konuyla ilgili söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan da "Bu insan hakları gününde kürsü dokunulmazlığı konuşma hakkı demokrasinin en temel unsurudur. Sizin bu cümlenize Grup başkan vekilimiz Mümin Bey dün tepki gösterdi ama televizyonlarda ya da canlı yayında bu ortaya çıkmadı. Ben bu üslubu bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakıştıramıyor ve kınıyorum" ifadelerini kullandı.