Bu kaostan çıkacağız

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son sırada yer alan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, başkent ekibinin içinde bulunduğu sıkıntılı süreci anlatıp G.Saray maçını değerlendirdi. Sorumluluktan asla kaçmadığını belirten Kaplan, "Geçen sene de böyle bir ortamda gelmiştik. Sorumluluk almış, taşın altına elimizi koymuştuk. Alnımızın akıyla çıkmıştık. Yine geldik, sorumluluk aldık" derken şu ifadelerle devam etti: "Bu kaostan da çıkacağız. Burada en büyük destekçimiz taraftarlarımız.Çok güzel işler de yapacaklardır. Uzun vadede başkanın ve yönetim kurulunun çok güzel projeleri var. Başkan telefon açtığında hiçbir problem, sıkıntı yaratmadan geldik. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla kalan 6 maçta güzel işler yapmak istedik. Ondan sonra da transfer yasağını kaldırıp, devre arasında yeniden bir yapılanmayla bu takımı iyi yerlere getirmek için geldik.Süper Lig'de yarın Türk Telekom Stadı'nda G.Saray'a karşı sahaya çıkacaklarını ve bu maçta ellerinden geleni de yapacaklarının altını çizdi Mustafa Kaplan.diyen deneyimli teknik adam, "Ortada bir üç puan var. Onlar da talip, biz de talibiz.dedi.