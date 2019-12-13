Entegre tesis zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'DE ve dünyada ilk kez düzenlenen 1.Uluslararası Tesis Yönetim Zirvesi, 81 ilden tesis yönetim şirketlerinin ve paydaşlarının katılımı ile Kızılcahamam'da gerçekleşti. Sektörün tüm paydaşlarına yönelik olarak gerçekleşen 1. Uluslararası Tesis Yönetim Zirvesi'nde farklı bakış açıları ile sektörün sorunları değerlendirildi. Yeni stratejiler geliştirildi ve Çevik İş Modelleri üzerine konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Tesis Yönetim Zirvesi'nde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin genel müdür ve müdür yardımcıları, direktörleri, tesis yönetim alanında kitapları bulunan otoriteler, akademisyenler, avukatlar, AVM, rezidans, hastane, toplu konut yöneticileri ile 81 ilden kanaat önderleri katıldılar. Sektör adına farkındalık yaratma ideali ile yola çıkan TRKTYD Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Başkanı Suat Sandalcı, "Zirve ile farklı bir platform oluşturmayı hedefledik" dedi.