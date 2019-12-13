Hamile anne kızıyla banyoda ölü bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Altındağ Örnek Mahallesi 662. Sokak'ta meydana geldi. Osman Ekin, eşinden haber alamayarak akrabalarını aradı. Dakikalarca zili çalan yakınları, kapının açılmaması üzerine 2'inci kattaki daireye balkon kapısından girdi. Dairenin içine dolan suyu fark eden yakınları, banyoya girdiklerinde Hatice ve kızının yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine sağlık, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 aylık hamile anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Apartman önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Şofbenden sızan doğalgaz sızıntısı sonucu öldükleri öne sürülen Hatice ve Zelal Ekin'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anne ve kızının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Anne ve kızı Diyarbakır'da defnedilecek.Ölen kadının arkadaşı Merve Kabal, "Bana yoldaşlık yapıyordu. Eşi ona ulaşamayınca akrabalarına haber vermiş. En son sabah gördüğümü söyledim. Yarım saat sonra evlerinden çığlık sesleri duydum. Kapıyı açmayınca balkondan girmişler. Bende içeri girince ikisi de yerde yatıyordu. Kızı Zelal 3 yaşındaydı, kendisi de hamileydi" dedi. Ev sahibinin ihmali olduğunu söyleyen akrabalardan Aydın Ekin, "50 yıllık eski şofbeni tamir etmişler. Tüplü şofben doğalgaza bağlanmış" dedi.OSMAN Ekin, evde kirada oturduklarını anlatarak, "Ev sahibi ustayı 6-7 gün önce çağırmıştı. Cihaza baktık, kaçak vardı. Dediler ki, 'bunun değişmesi gerekiyor.' Ev sahibi, 'yeni cihaz getireceğiz' dedi, 'tamam' dedim. Bir gün sonra beni aradılar, 'takmaya geleceğiz' dediler, 'tamam' dedim. Akşam geldim, hanıma 'cihazı taktılar mı' dedim. Hanım, 'yok aynı cihazı tamir ettiler' dedi. Kim sorumluysa şikayetimizi yapacağız. Cihaz değişseydi belki bu olmayacaktı" diye konuştu. Acılı babanın, tamirden sonra takılmadığını belirttiği şofben kapağı yerde görüldü.