Bu yolda hep birlikteyiz

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden atletler ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak "Büyük Atatürk Koşusu"nda
geçmiş yıllarda madalya kazanan milli atletleri, kahvaltıda konuk etti. Atletizmdeki başarıların her geçen gün arttığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizi sporda son yıllarda çok ileri noktalara taşıdı.
Başarıya giden bu yolda bir olduğumuzun, sizlerle olduğumuzun altını çizmek istiyorum" diye konuştu.
ATATÜRK KOŞUSU ÇOK ÖNEMLİ
Büyük Atatürk Koşusu'nun 27 Aralık'ta koşulacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "Ankara milli mücadelenin karargah şehriydi. 100. yılındaki Büyük Atatürk Koşusu çok önemli."
diye konuştu. İstanbul'daki atletizm pistinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bilgisini veren Kasapoğlu,
"Bunlar hep gelecek için sporlar için aziz milleti sevindirecek sporcularımız için. En modern tesisler ülkemizde" diyerek sözlerini tamamladı.