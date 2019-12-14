Bu yolda hep birlikteyiz

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden atletler ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacakgeçmiş yıllarda madalya kazanan milli atletleri, kahvaltıda konuk etti. Atletizmdeki başarıların her geçen gün arttığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:Başarıya giden bu yolda bir olduğumuzun, sizlerle olduğumuzun altını çizmek istiyorum" diye konuştu.Büyük Atatürk Koşusu'nun 27 Aralık'ta koşulacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "Ankara milli mücadelenin karargah şehriydi.diye konuştu. İstanbul'daki atletizm pistinin açılışını"Bunlar hep gelecek için sporlar için aziz milleti sevindirecek sporcularımız için. En modern tesisler ülkemizde" diyerek sözlerini tamamladı.