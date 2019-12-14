Mert’in ölümünden hepimiz sorumluyuz

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Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti. "Yeni yavrularımız ölmesin" diye konuşan Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, "Yarın yeni yavrularımızı aynı tehlikeyle yüz yüze bırakmamak daha sağlıklı beslenme ortamları hazırlamak için yetkileri ülke gerçeklerine uygun bir kantin yönetmeliği hazırlamaya, kantin işletmecisi üyelerimi de mesleğin dönüşümüne ayak uydurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Bu olayda kimler sorumlu? diyen Şahin, "Üretim izni veren-üreten-pazarlayan-satan-denetleyen-satışına göz yuman, aslında hepimiz sorumluyuz. Bu kantinci bir daha kapımızdan içeri giremez. Olayı ilk duyduğum anda arattığım ve bu ürünü kesinlikle satmadığı bilgisi veren kantin işletmecisini, teyit etmek için telefonla bizzat görüştüğüm okul müdür yardımcısını şiddetle kınıyorum. Bir can yitmiş; oysa biri hala yalanlarla para kazanma, biri koltuğunu kaybetmeme derdindeymiş yazıklar olsun" diyerek okul yönetimi ve kantinciyi eleştirdi.Başkan Şahin, "Sözleşmesi fesih edilen kantinciye devlet bu ürünü satmaması şartıyla ihale etmiş, işine gelmiyorsa girme ihaleye demiş, bunu bilerek ihaleye girip sonra mazeret üretemezsin. Bu ürünü satamazsın. 2011'den bu güne mesleğimiz 'kolalı, gazlı, aromalı içecekler, cips ve patates kızartması', 2016 yılından sonra 'çikolata, şekerleme ve her türlü dolgulu ürün' yasağına tabi tutuldu. Bakanlıklarda katıldığımız tüm toplantılarda okul çevresine de belirli bir mesafeye kadar yasak uygulayın demekten dilimizde tüy bitti. Sonuç; Bunu da düzenleme yapan yetkililer açıklasın. Kantinciler kendine ve devletimiz okul çevresine çeki düzen vermeli" diye konuştu."Mert yavrumuzun kaybından ders çıkarıp yeni yavrularımızı benzer tehlikelerden korumalıyız" diyen Şahin, sadece kantinlere yasak getirip ceza vermekle çözüme ulaşılamayacağının altını çizdi. Kantine yasak koyup bakkalda serbest bırakılırsa tüm kantinler kapatılsa da sonucun yine hüsran olacağını belirten Şahin, daha sağlıklı beslenme ortamları hazırlamak için yetkileri ülke gerçeklerine uygun bir kantin yönetmeliği hazırlamaya, kantin işletmecisi üyelerini de mesleğin dönüşümüne ayak uydurmaya davet etti.KAHRAMANKAZAN Belediyesi, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak ambalajda satılan sıvı çikolatayı yerken hayatını kaybetmesi sıcaklığını korurken, okul kantinlerinde düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimleri aralıksız olarak sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta müdürlükleri, okul kantinlerinde rutin olarak yaptıkları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçedeki okul kantinlerini uzman personeller eşliğinde denetliyor. Belediye ekiplerine, diğer ilgili kurumların görevlileri de eşlik ediyor. Ekipler bu kapsamda, kantinlerdeki hijyenden satılan ürünlerin özelliklerine, son kullanma tarihlerinden ambalajlara kadar birçok konuda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, hijyen kurallarına uymayan ya da gördükleri aksaklıklar üzerine işletmecilere cezai işlem uyguluyor.