Sorunları aşacağız

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FF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, görev yeni gelmelerine rağmen, oyuncularla iyi bir sinerji yakaladıklarını söyledi. Ligde 11 puanla 15. sırada yer alan başkent ekibinin inişli-çıkışlı bir performans
sergilediğinin altını çizen Taşdemir, "Takım transferin son günlerinde 1-2 önemli oyuncusunu da kaybetti. Dolayısıyla altyapımızdan olan genç futbolculara sarılma zorunluluğu doğdu. İyi olduğuna inandığımız bu oyuncu grubuna bir şeyler katıp, Osmanlıspor'u kısa vadede küme düşme potasından bir nebze de olsa yukarıya çıkarmak istiyoruz. Ekibimle tek amacım bu"
dedi.
YASAĞIN KALKMASINI BEKLİYORUZ
Takımın, genç futbolcuların çokluğu nedeniyle tecrübe eksikliği yaşadığına dikkat çeken başarılı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hata yapma riskimiz, diğer rakiplerimize göre biraz daha fazla. Erdem Çetinkaya'nın altyapıdan sadece bir yıllık geçmişi var,
ikinci senesinde A takımda oynama fırsatı buldu. Önemli de bir bölgede görev yapıyor. Bazı oyuncularım, daha tam profesyonelleşmeden kendilerini sahada buldu. En büyük sıkıntı burada aslında. Yönetimiz transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Belli bir meblağ gerekiyor. Yasak kalkabilir de, kalkmaya bilirdi de. Şu an net bör şey söyleyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını bakıp takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.