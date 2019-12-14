Sorunları aşacağız

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, görev yeni gelmelerine rağmen, oyuncularla iyi bir sinerji yakaladıklarını söyledi. Ligde 11 puanla 15. sırada yer alan başkent ekibininsergilediğinin altını çizen Taşdemir, "Takım transferin son günlerinde 1-2 önemli oyuncusunu da kaybetti. Dolayısıyla altyapımızdan olan genç futbolculara sarılma zorunluluğu doğdu.dedi.Takımın, genç futbolcuların çokluğu nedeniyle tecrübe eksikliği yaşadığına dikkat çeken başarılı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hata yapma riskimiz, diğer rakiplerimize göre biraz daha fazla.ikinci senesinde A takımda oynama fırsatı buldu. Önemli de bir bölgede görev yapıyor. Bazı oyuncularım, daha tam profesyonelleşmeden kendilerini sahada buldu.Belli bir meblağ gerekiyor. Yasak kalkabilir de, kalkmaya bilirdi de. Şu an net bör şey söyleyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını bakıp takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.