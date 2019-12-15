Milli judocu Mikail bronz madalya kazandı

ÇIN'DE dün sona eren Qingdao Masters müsabakalarında erkekler 90 kilodaki judocumuz Mikail Özerler bronz madalyanın sahibi oldu. Judocumuz üçüncülük karşılaşmasında Japon Kenta Nagasawa karşısında normal süresi puansız tamamlanan maçta rakibine üçüncü shidoyu aldırdı ve müsabakayı ipponla kazanarak üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.
Mikail yarı finalde Gürcü Lasha Bekauri ile eşleşti. Bekauri'ye altın skorda yenilen judocumuz, bronz madalya maçında Japon Kenta Nagasawa'yı altın skorda ipponla yenip kürsüye çıkmayı başardı.