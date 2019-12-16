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yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp ‘Hesaplarınızdan ’ye para aktarılıyor’ yalanıyla dolandıran 5 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalandı

Fatma GÖKSU Ankara Başkent
Giriş Tarihi: 16.12.2019
FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kedilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Hesaplarınızdan FETÖ terör örgütüne para aktarılıyor. Seri numaralarını kontrol etmemiz için paralarınızı göndereceğimiz polise verin' yalanıyla insanları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Ankara'ya gelmek için İstanbul'da sahte kimlikle check-in yapmaya çalıştığı belirtilen 4 şüphelinin yakalanması için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan bağlantının ardından 'Check-in' adı verilen operasyon başlattı. Kaldıkları otelin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan 4 kişi, yakalandı. Şanlıurfa'daki Harran Devlet Hastanesi'nde görülen diğer şüpheli de yakalanarak Ankara'ya getirildi.

'PAROLA VATAN-BAYRAK'
Polis, şüphelilerin insanları kandırmak için başvurdukları yöntemi de ortaya çıkardı. "Örgüt mensuplarını yakalamak için operasyon yapacağız. Bize yardımcı olun. Adresinize bir polis gönderildi. Parolamız, 'Vatan-Bayrak' diyerek güven sağlayan şüphelilerin, bu yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Şüphelilerden 2'sinin emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı
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