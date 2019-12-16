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Osmanlı üç puana hasret!

’da Ümraniyespor’a konuk olan , 39. dakikada Emircan’ın attığı gole karşılık veremedi. Başkent ekibinin 3 puan özlemi 5 haftaya çıktı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Osmanlı üç puana hasret!
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. 24. dakikada sağ taraftan Blagojevic'in kullandığı kornerde kale önünde Mehmet Yiğit'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti. 38. dakikada Atakan Çankaya'nın Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Direnç Tongusluoğlu penaltı olarak değerlendirdi. 39. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci sağından ağlara gönderdi. 1-0. 81'de Mehmet Sedef'in topsuz alanda Oğuz Yıldırım'a yaptığı hareketi hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Mehmet Sedef'i oyundan attı.
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Osmanlı üç puana hasret!
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