Osmanlı üç puana hasret!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. 24. dakikada sağ taraftan Blagojevic'in kullandığı kornerde kale önünde Mehmet Yiğit'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti. 38. dakikada Atakan Çankaya'nın Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Direnç Tongusluoğlu penaltı olarak değerlendirdi. 39. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci sağından ağlara gönderdi. 1-0.