Aile boyu şampiyonlar

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KIRIKKALE'DE halterde 1993 yılında Avrupa 3'üncüsü olan ve birçok Türkiye şampiyonlukları bulunan beden eğitimi öğretmeni Hayrettin Kurnaz ile atletizmde birçok madalyası bulunan eşi Fatma Kurnaz'ın iki çocuğu Hakan Şükrü ile Kerem, anne ve babaları gibi küçük yaşta spora yöneldi.Hakan Şükrü, son olarak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem ise 7. Zirve Gençlik Oyunları'nda, 13 yaş Halter Dostluk Turnuvası'nda altın madalya kazandı.Baba Hayrettin Kurnaz, haltere 1986 yılında başladığını, 2 yıl sonra da milli takıma seçildiğini belirtti. 1993'te Avrupa 3'üncüsü olduğunu kaydeden baba Kurnaz, "1997 yılında ise aktif sporu bıraktım.dedi. Anne Fatma Kurnaz ise, 1998'de Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda madalya sahibi olduğunu dile getirerek,dedi.Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakan Şükrü de, "Babamın izinden gittiğim için çok mutluyum. Hedefim, dünya şampiyonu ve ardından olimpiyat şampiyonu olmak.ifadelerini kullandı. Ağabeyi gibi milli halterci olan Kerem de, babası ve ağabeyinin izinde yürüdüğünü ve daha çok madalya kazanmak istediğini bildirdi.