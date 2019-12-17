Patlamak için Ankara’yı seçti

STANCU'NUN

ZIRVEYE

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'deki Başkent kulüplerinden Gençlerbirliği'nin 32 yaşındaki Rumen golcüsü Bogdan Stancu, Süper Lig'de bu sezon 15 haftada 14 maça çıkıp 10 kez havalandırdı.Son 5 haftada fileleri 7 kez sarsan Stancu, takımının performansının artmasında da önemli rol oynadı. Stancu, son olarak başkent temsilcisinin Göztepe'yi 3-1 yenerek puanını 17'ye çıkardığı maçta 2 kez fileleri havalandırdı.Stancu, 2010-11 sezonunda ülkesinin Steaua Bükreş takımıyla 18 lig maçında 13 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı veO dönem Galatasaray'ı çalıştıran Gheorghe Hagi tarafından Türkiye'ye getirilen Stancu, sarı-kırmızılı ekipte 14 lig maçında sadece 2 gol atarak beklenileni veremedi. Stancu'nun Galatasaray ile başlayan Türkiye kariyeri Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor ile devam etti. Rumen futbolcu, geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden G.Birliği'ne devre arasında geri döndü.ÜLKESI dışında sadece Türkiye'de futbol oynayan Stancu, yarım sezon süren Galatasaray kariyerinin ardından Orduspor'un yolunu tuttu. Süper Lig'de Orduspor formasıyla ağları 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında onar kez havalandıran Stancu, daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Başkent ekibinde ligde 2013-14 sezonunda 13, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2016-17 sezonunun ilk 2 haftasında birer gol atsa da yaşadığı sakatlık sonrası sıkıntılı bir süreç geçirdi. Ara transfer döneminde Bursaspor'a giden Stancu, sezonu 2 golle tamamladı. Bursaspor ile 2017-18 sezonunda 31 lig maçında ağları 8 kez sarsan Stancu, 2018- 19 sezonunun ilk yarısında gol sevinci yaşamadı. Söz konusu sezonun devre arasında eski takımı Gençlerbirliği'ne dönen Stancu, TFF 1. Lig'de çıktığı 14 maçta 5 gol attı.KARAKTERİNİ FUTBOLUNA YANSITIYOR"STANCU'YU geçen sene devre arasında almayı çok istemiştik. Erzurumspor da istiyordu. 41 puan topladığımız için 'Yönetim gerek yok' demişti. Ama ben Stancu'nun hem karakter hem kişilik olarak takıma lazım olduğunu ifade etmiştim. Geç de olsak transfer ettik. Performans hepimizi mutlu ediyor. Demek ki doğru bir hamle yapmışız. İnşallah Gençlerbirliği'ne katkılar sunmayı sürdürür. Stancu'nun takıma uyumu ve arkadaşlarıyla arası çok iyidir. Diğer yandan baktığınız zaman performans olarak kendini kanıtlamıştır. Dışarıdaki 10 numara karakterini sahadaki futboluna yansıtıyor."ERZURUM'UN HATASI, GENÇLERİN ŞANSIG.SARAY'IN genç yaşında bonservisine 5 milyon Euro ödediği Stancu, sarı-kırmızılı takımda kalıcı olamadı ama kalitesi, kariyerine 9 sezon boyunca Türkiye'de devam etmesini sağladı. Stancu için Umut Bulut'un Rumen şubesi tanımını yapsak yeridir. İyi bir bitirici hiçbir zaman olmadı ama iyi bir forvet. Rakip savunmayı yıpratıyor, yerden ve havadan etkili oluyor. Merkezde ve kanatta da görev yapabilmesi onu çok yönlü bir hücum oyuncusu yapıyor. 32 yaşında döndüğü G.Birliği'nde hücum futbolunu seven Hamza Hoca'nın sistemine kolay uyum sağladı ve önemli skor katkısı vermeye başladı. Hamza Hoca zaten kariyeri boyunca Umut ve Stancu stilinde forvetlerden maksimum verimi aldı. Mehmet Özdilek, G.Birliği'nde çalıştığı Stancu'yu geçen sezon Erzurum'a çok istemişti. Erzurum'a devre arasında gitse belki de küme düşmeyeceklerdi. Ama Stancu bir alt ligdeki G.Birliği'ne gitti ve eski takımı ile Süper Lig'e döndü. 32 yaşındaki performansı alkışı hak etti.BOGDAN Stancu, ülkesi Romanya'da da manşetlere çıktı. Rumen spor gazeteleri, Stancu'nun attığı gollerle takımına büyük katkı sağladığını belirtirken, ligde ödenen yüksek maaşlara da dikkat çekti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'dan gelen yıldız oyunculara milyonların aktarıldığı ifade edilen haberlerde Stancu'nun öne çıktığı belirtilerek, Rumen golcünün piyasa değerinin de 500 bin Euro olmasına vurgu yapıldı.GENÇLERBIRLIĞI'NI attığı gollerle sırtlayan Stancu, gol krallığı yarışında da varlığını hissettirdi. Ligde 10 golü bulunan Stancu'ya, Yeni Malatyaspor'dan yine Adis Jahovic eşlik ediyor.