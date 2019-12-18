UNESCO’dan tarihi karar

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 13 Aralık'ta Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda Geleneksel Türk Okçuluğu'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne kaydedildiğini açıkladı. Başkan Toksöz, "Uyandırdığı manevi hissiyatı, kendine özgü ritüelleri, ekipmanları, ok meydanları, menzil taşları, ok ve yay yapımında kullanılan organik malzemeleri ve imalatından aerodinamik yapısına kadar kültürel ve yerel özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Türk okçuluğuyla ilgili konular yurt dışında akademisyenler ve spor kulüpleri tarafından araştırma konusu yapılmaktadır"
ifadelerini kullandı.
BAKANLIK VE OKÇULAR VAKFI'NIN KATKISI BÜYÜK
Geleneksel Türk okçuluğunun yaygınlaşma sürecinin hızlı ilerlediğini ifade eden Toksöz, şöyle konuştu: "3 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Okçular Vakfı olarak geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması, nesilden nesile aktarılması adına UNESCO'nun, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasına kaydedilmesi sürecini başlattık.
Miras taşıyıcılarıyla yapılan, geniş katılımlı ilk istişare toplantısının ardından, rıza mektupları alındı, başvurular yapıldı, sivil toplum kuruluşlarının bu konuya çok hassas davranmaları, sahip çıkmaları ve gayretleri dosyanın kabulüne giden yolda en önemli unsurlardan oldu." "Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu sene düzenlenen Fetih Kupası'na 5 bölgede yapılan elemelerle yaklaşık 2 bin 500 sporcumuz katılmıştır. Türk okçuluğu, kadim geleneğimizin ve bu toprakların sahibi necip milletimizin bizlere yaşatılmak ve gelecek nesillere aktarılmak üzere bıraktığı tarihi ve kültürel bir mirastır.
İşte bu çok büyük kültürün yaşatılması adına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulmuştur. Federasyon, çok kısa süre içerisinde tescilli kulüp sayısında 330 kulübe, lisanslı sporcu sayısında ise 2 bin 400 kişiye ulaşmıştır. Gençlerimizin ilgisi karşılıksız kalmamıştır."