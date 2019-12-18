UNESCO’dan tarihi karar

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 13 Aralık'ta Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda Geleneksel Türk Okçuluğu'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne kaydedildiğini açıkladı. Başkan Toksöz,ifadelerini kullandı.Geleneksel Türk okçuluğunun yaygınlaşma sürecinin hızlı ilerlediğini ifade eden Toksöz, şöyle konuştu:Miras taşıyıcılarıyla yapılan, geniş katılımlı ilk istişare toplantısının ardından, rıza mektupları alındı, başvurular yapıldı, sivil toplum kuruluşlarının bu konuya çok hassas davranmaları, sahip çıkmaları ve gayretleri dosyanın kabulüne giden yolda en önemli unsurlardan oldu." "Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu sene düzenlenen Fetih Kupası'na 5 bölgede yapılan elemelerle yaklaşık 2 bin 500 sporcumuz katılmıştır.İşte bu çok büyük kültürün yaşatılması adına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulmuştur.