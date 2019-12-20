5. İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi sözleşmesi imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı. 2021 yılında Konya'da düzenlenecek oyunların imza töreni Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu organizasyonun da altından kalkacağını vurgularken şunları söyledi: "Bütün İslam Dünyası Sporla Bir Arada şiarıyla çalışmalarımızı şevkle sürdüreceğiz ve inşallah bütün beklentileri karşılayacağız.
Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur. Hz. Mevlana'nın bütünleştirici ve kapsayıcı felsefesinden ilham alarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan 56 devletin sporcularını ve spor ailesini ağırlamayı büyük sabırsızlıkla bekliyoruz."