5. İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi sözleşmesi imzalandı

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları ev sahibi ülke sözleşmesi imza törenine katıldı. 2021 yılında Konya'da düzenlenecek oyunların imza töreni Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu organizasyonun da altından kalkacağını vurgularken şunları söyledi:Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur. Hz. Mevlana'nın bütünleştirici ve kapsayıcı felsefesinden ilham alarak,