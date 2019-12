Evli çiftten biri ölü biri baygın bulundu

DOĞALGAZ

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Saygın Sokak'taki apartmanda oturan Sare ve Etem Kelek çiftinden bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Yakınları zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca şüphelenip, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açıp, daireye girdiğinde, Sare Kelek ve eşi Etem Kelek'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sare Kelek'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, baygın olduğu anlaşılan eşi Etem Kelek, yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sare Kelek'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğalgaz zehirlenmesi sonucu öldüğü öne sürülen Sare Kelek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.Keçiören Esertepe Mahallesi 247'nci Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan evde, bilinmeyen nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın ve Hazal Yılan, sızan gazdan etkilendi. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.ANKARA Kalorifer Sıhhi Tesisat Doğalgaz İzolasyon ve Montajcılar Odası Başkanı Murat Erturan doğalgaz zehirlenmeleri hakkında uyarılarda bulundu. Kombi ve doğalgaz tesisatlarının bakımının zamanında emin eller tarafından yapılmasının altını çizen Başkan Erturan, "Can ve mal kaybı yaşamayalım istiyorsak kış başında kombileri yakmadan bakımlarını sertifikalı, mesleki yeterlilik belgesi bulunan uzman kişilere yaptırmamız lazım. Üzülerek soba ve kombiden, şofbenden zehirlenen ailelerin haberlerini okuyoruz. Artık yeni cihazlar çok akıllı doğru bakımları yaptırılırsa zehirlenme olayları yaşanmaz. Kayıt dışı çalışan bakım yapan kişiler ölüm olaylarına en ufak sorumluluk almıyor. İş güvenliği ve meslek etiğine uygun çalışma yapıldığı takdirde facialarsın önlenir" dedi.Erturan, "Doğalgaz kullanılan ortamlarda zehirlenmelerin asıl neden tam yanmanın sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit gazıdır. Cihazın ilk çalıştırma işlemini, periyodik bakım ve kontrollerini yetkili servislere yaptırın. Baca bağlantılarını kontrol ettirip her yıl temizletin. Kullanım ömrü biten bacalı cihazı hermetik cihaz ile değiştirmek, güvenli doğal gaz kullanımı açısından önemli. Baca çıkışının ve havalandırma menfezinin atmosfere açık olması ve bacalı ortamda uyunmaması da ayrıca büyük önem taşıyor" dedi.Gaz açma işlemi gerçekleştirildikten sonra tesisatlara yeni bir cihaz bağlanması halinde, kesinlikle gaz dağıtım firmasına haber verilmelidir.Pencere veya duvarlara monte edilen, ortama taze hava girmesini ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda da gazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezler asla iptal edilmemeli ve üzeri kapatılmamalıdır.Kombi, şofben gibi cihazların her yıl kış mevsimine girmeden yetkili servisler aracılığıyla bakımı yaptırılmalıdır.Baca gazının kimyasal yapısında veya diğer dış etkenlerden dolayı bacaların deformasyona uğraması ihtimaline karşı, yetkilendirilmiş baca temizleme firmalarına kontrol ettirilmelidir.Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için ocak ve kombilerdeki eskimiş, paslanmış veya ömrü tamamlanmış bağlantı refleksleri mutlaka yenilenmelidir.Lodos havalarda baca çekişi olumsuz yönde etkileneceğinden gaz sızıntısına karşı dikkatli olunmalı, bacalı cihazın bulunduğu odadaki menfezlerin açık olması sağlanmalıdır.Bacanın çekmemesi durumu için cihazların çalışmasını engelleyen emniyet sistemi her bacalı cihazda mutlaka olmalı, cihazlarda bu sistem devre dışı bırakılmamalıdır.Bacalı cihazların olduğu mahal yatak odası ve banyo olmamalı, bu cihazların olduğu mahallerde yatılmamalıdır.