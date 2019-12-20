Kardeş kavgasının faturasını çocuklar ödüyor

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Kamil Ocak, Kuyubaşı, Hacı Sabancı, Hüseyin Güllüoğlu ve Nebahat Taşkın ortaokullarından öğrenciler ve göçmen çocuklar katılırken, Başkan Altınok çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Altınok, "Bölgemizde yaşanan kardeş kavgasının ve dramın faturasını çocuklarımız ödüyor. Yaşanan bu olaylar insan hakları demokrasi ya da hukuk için yapılan savaşlar değildir" dedi. Başkan Altınok, İslam coğrafyasında yaşanan savaşlara ve göç sorununa da değinerek şöyle konuştu: "Şu an hem ülkemizde hem de coğrafyamızda bir göç gerçeği ile karşı karşıyayız. Hem dünya hem de bölgemiz bu gerçekle ilgili bir sınav veriyor. Türkiye de en çok göçmen alan ülkelerin başında geliyor. Ülkemizde 4 milyondan fazla misafir olan göçmen var. Bu savaş zenginlerin, eli güçlü olan teknoloji sahibi devletlerin teknolojiden yoksun olan ülkeleri ezdiği, onları sömürmeye çalıştığı bir savaştır. Arap Baharı dediler, bunun adı bahar değildir. Arap Baharının ardından kışı getirdiler. Çünkü emperyalist güçler Araplara veya Müslümanlara bahar getirmez. Burada bir proje var. Bu proje Ortadoğu'nun paramparça edilip paylaşılması projesidir. Oyun ve senaryo ile demokrasi getireceğiz, diktatörlükleri yok edeceğiz diyorlar. Bunların tamamı yalandır."