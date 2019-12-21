Meclis’te rekabet sahada dayanışma

Her hafta salı ve perşembe günü sabah 07.00'de toplanarak idman yapan milletvekilleri, yoğun bütçe mesaisinde bile antrenmanlarına devam ediyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, takımda yalnızca mevcut milletvekillerinin değil, önceki dönem milletvekillerinin de yer aldığını söyledi.
Takımın, milletvekilleri arasındaki bağı güçlendirme ve dostluğu geliştirme açısından önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Meclis'in gergin havasından koparak farklı bir atmosferde birlikte olma imkanı buluyoruz. Yaşadığımız günler, yaptığımız işler stresli. Bir nebze olsun bu stresten uzaklaşmak açısından hem bedenen hem zihnen hem de ruhen daha sağlıklı olmak için büyük katkısını görüyoruz" dedi.
CAHİT ÖZKAN: BİR TÜRKİYE MOZAİĞİ
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise "Mecliste grubu bulanan siyasi partilerden milletvekillerinin katılımıyla bir Türkiye mozaiği sergilediklerini vurguladı. Özkan, "Takım ruhunu sürdürerek Romanya'da yaşadığımız şampiyonluğu yeni başarılarla taçlandırmaya devam edeceğiz. Mecliste de birlik, beraberlik olsun kanaatindeyiz. "Milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda aynen A Milli Futbol Takımı'nda olduğu gibi mecliste de menfaat ve koltuk hırsıyla yaklaşım sergilenmemesi lazım.
Ülkemizin çıkarları söz konusuysa orada birlik ve beraberlik içinde bir müzakere ve istişare anlayışına uygun şekilde çalışmaları yürütebilmemiz gerekiyor" diye konuştu.