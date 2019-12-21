Meclis’te rekabet sahada dayanışma

BUGÜN NELER OLDU

Her hafta salı ve perşembe günü sabah 07.00'de toplanarak idman yapan milletvekilleri, yoğun bütçe mesaisinde bile antrenmanlarına devam ediyor.Takımın, milletvekilleri arasındaki bağı güçlendirme ve dostluğu geliştirme açısından önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Meclis'in gergin havasından koparak farklı bir atmosferde birlikte olma imkanı buluyoruz. Yaşadığımız günler, yaptığımız işler stresli. Bir nebze olsun bu stresten uzaklaşmak açısından hem bedenen hem zihnen hem de ruhen daha sağlıklı olmak için büyük katkısını görüyoruz" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise "Mecliste grubu bulanan siyasi partilerden milletvekillerinin katılımıyla bir Türkiye mozaiği sergilediklerini vurguladı. Özkan, "Takım ruhunu sürdürerek Romanya'da yaşadığımız şampiyonluğu yeni başarılarla taçlandırmaya devam edeceğiz. Mecliste de birlik, beraberlik olsun kanaatindeyiz. "Ülkemizin çıkarları söz konusuysa orada birlik ve beraberlik içinde bir müzakere ve istişare anlayışına uygun şekilde çalışmaları yürütebilmemiz gerekiyor" diye konuştu.