Gençler seriyi bozdu sonunu getiremedi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 24. dakikada Mustapha Yatabare'nin sağ kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Arouna Kone tamamladı ve takımını öne geçirdi: 0-1. 56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu.58. dakikada Başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altı pasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.63. dakikadaAyite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazdatopla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleciSamassa gole izin vermedi. 74. dakikada ceza sahasısağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nunyerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.90+7'nci dakikada konuk ekip durumu 2-2yaptı.Son dakika golüylelider Sivassporlu futbolcularbüyük sevinç yaşarken, EryamanStadı'nı dolduran Gençlerbirliğitribünlerinde büyükbir hayal kırıklığı yaşandı.