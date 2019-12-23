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Gençler seriyi bozdu sonunu getiremedi

Gençlerbirliği, Sivasspor karşısında yenik durumda iken Stancu ve Ayite ile öne geçti. Son dakikada Yatabere yenilgiyi önledi ancak Sivasspor’un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Gençler seriyi bozdu sonunu getiremedi
Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 24. dakikada Mustapha Yatabare'nin sağ kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Arouna Kone tamamladı ve takımını öne geçirdi: 0-1. 56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 58. dakikada Başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altı pasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

STATTA ÖLÜM SESSIZLIĞI YAŞANDI
Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı: 2-1. 63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi. 74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi. 90+7'nci dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi. Son dakika golüyle lider Sivassporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Eryaman Stadı'nı dolduran Gençlerbirliği tribünlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

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Gençler seriyi bozdu sonunu getiremedi
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