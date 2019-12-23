Gençler seriyi bozdu sonunu getiremedi

Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 24. dakikada Mustapha Yatabare'nin sağ kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Arouna Kone tamamladı ve takımını öne geçirdi: 0-1. 56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
58. dakikada Başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altı pasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
STATTA ÖLÜM SESSIZLIĞI YAŞANDI
Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı: 2-1.
63. dakikada
Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda
topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci
Samassa gole izin vermedi. 74. dakikada ceza sahası
sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun
yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.
90+7'nci dakikada konuk ekip durumu 2-2
yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.
Son dakika golüyle
lider Sivassporlu futbolcular
büyük sevinç yaşarken, Eryaman
Stadı'nı dolduran Gençlerbirliği
tribünlerinde büyük
bir hayal kırıklığı yaşandı.