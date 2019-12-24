Badminton Turnuvası’nda 10 madalya geldi

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2020 Olimpiyat Oyunları kota puanı veren Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonu'nun Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye 10 madalya kazandı. 37 ülkeden 231 sporcunun 5 kategoride madalya mücadelesi verdiği turnuvada Badminton Türk Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ardından Federasyon Başkanı Murat Özmekik, badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve desteklerinin artarak devamını diledi. İşte dereceye giren sporcularımız: Tek Erkekler: 3. Emre Lale Tek Kadınlar: 1. Neslihan Yiğit, (Türkiye), 2. Aliye Demirbağ, (Türkiye), 3. Özge Bayrak, (Türkiye), 3. Naime Yılmaz (Türkiye) Çift Erkekler: 2. Serdar Koca, Serhat Salım (Türkiye) Çift Kadınlar: 1. Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, (Türkiye), 2. Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül (Türkiye), 3. Sude Naz Baysal, Başak Kılıç (Türkiye) Karışık Çiftler: 3. Emre Sönmez, Zehra Erdem (Türkiye)