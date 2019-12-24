Başkent Üniversitesi Hastanesi yeni binası açıldı

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENT Üniversitesi; ülkesi için yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Son teknoloji ile donatılan onkoloji merkezi ve poliklinikler binası 2 yılda tamamladı. Bahçelievler Sağlık yerleşkesindeki yeni bina resmen açıldı. Türkiye'de ilk ve tek olan onkoloji cihazlarının yer aldığı merkez; muayene, teşhis ve tedaviyi tek çatı altında topluyor. Başkent Üniversitesi Hastaneleri, Bahçelievler Sağlık yerleşkesinde Onkoloji Merkezi ve Poliklinikler Binası olarak inşa edilen iki yeni blokla hizmet ağını genişletti. Amaç, daha fazla hastaya ulaşmak, onlara umut olmak, yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti vermek. 2017'de temeli atılan bina, Cerrahi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji ile Nükleer Tıp hizmetlerini tek çatı altında topluyor. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye'nin yokluklardan geldiğini hatırlattı, bugün bilim ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığını vurguladı.