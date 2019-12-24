Engelli genç ve annesine Başkan Şimşek sahip çıktı

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Emirler mahallesine ziyaretinde tekerlekli sandalyesi eskiyen ve kullanılamaz hale gelen engelli vatandaşı gören Başkan Ramazan Şimşek, ailenin yaşadığı bu duruma duyarsız kalmadı.Eşi Yeşim Şimşek ile birlikte aileyi ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, engelli vatandaşa yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Şimşek, zihinsel ve ortapedik engelli oğlu için hediye edilen yeni tekerlekli sandalyeyi teslim alan anne Meryem Gökkoyun büyük mutluluk yaşadı. Ailenin yaşadığı evin kötü koşullarda olduğunu gören Başkan Şimşek, eve tadilat yapılması tadilatını verdi. Aileyi tadilat bitene kadar başka bir yerde konaklama önerisi sunan Başkan Ramazan Şimşek, ailenin tadilatı bahar aylarında yapılması isteği üzerine, tadilatın bahar ayında yapılacağını söyledi.Anne Meryem Gökkoyun, gözlerinin rahatsız olduğunu da öğrenen Başkan Şimşek, Meryem Gökkoyun'ya katarakt ameliyatını şahsının üstlenebileceğini söyledi. Anne Meryem Gökkoyun ise oğluna bakacak kimsenin olmadığı gerekçesiyle bu isteği kabul etmedi. Başkan Şimşek anne Meryem Gökkoyun'a engelli oğlunun bakımını yaptıracaklarını ve bu konuda endişe etmemesini söylemesine rağmen, anne Meryem Gökkoyun başka bir zaman ameliyat olacağını söyledi.Başkan Şimşek evde incelemelerde bulunurken eskiyen sobanın değiştirilmesi ve aileye gıda yardımı yapılması talimatını verirken, yeni soba, eşya yardımı ve gıda yardımı aileye aynı gün içerisinde Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.