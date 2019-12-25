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Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
BOŞANMA aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Şükrü Şengül'ün, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Şengül ve avukatları ile ailenin yakınları katıldı. Tanık beyanının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, çocuğa cinsel istismar iddiası kapsamında maktul ve sanık arasında yaşanan tartışma üzerine Döndü Şengül'ün evden ayrılarak ailesinin yanında kalmaya başladığını, bunun üzerine sanık Şengül'ün eşini ölümle tehdit ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Sanık Şengül'ün, 18 Şubat'ta eşinin kızını okula bıraktıktan sonra yanına giderek 3 el ateş ederek öldürdüğü, bu nedenle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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