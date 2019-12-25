Yaşasın Ankaragücü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmak için uğraştıklarını söyledi. Mert, Ankaragücü'nün geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak,dedi."Bütçemiz, Türkiye'deki ekonomik şartlar belli" diyen Mert, şöyle devam etti: "Ödenecek rakamlar yüksek. Astronomik rakamlar var burada. Makul çerçevede tekliflerde bulunuyoruz. Ödeyebileceğimiz şartları söylüyoruz. Keşke paramız olsa hepsini halletsem, bu sıkıntıların hiçbirini yaşamasam. Yönetim kurulu, camia da bunu ister. Bu kadar uğraşıyorsak bunun sebebi, olmadığından dolayı. Elimizdeki kaynaklar sınırlı. Bu kaynaklarla iş yapmaya çalışıyoruz. Açabilirsek transfer yasağını açacağız, açamazsak bu dünyanın sonu değil.""ANKARAGÜCÜ'NÜN geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Ankaragücü kapısına kilit vurulacak noktadaydı. Biz, bu kulübü yaşatacak can suyunu verdik. Alacaklı olan futbolculardan istediğimiz şu: Yapmış olduğumuz teklifi lütfen mantık çerçevesinde değerlendirin. Bu kulübü yaşatın ki ödemelerinizi daha rahat alın. Transfer açılmasa da bu takımın ligde kalma şansını çok yüksek görüyorum. Sizler de paranızı daha geç alacaksınız. Çünkü elimizdeki imkanların tamamını mevcut takıma kullanacağız. Bu arkadaşlara güveniyorum, takımı ligde bırakacaklarına inanıyorum.""BİZİ sevindiren, takımımızın son saniyeye kadar bu işi kovalaması... Daha önce bir güven kaybı vardı. Futbolcularda sürekli maç kaybetmekten güvensizlik, moral bozukluğu olmaya başlamıştı. Ama bu iki maçın da son dakikalarında atılan goller çok anlamlı oldu. Oyuncular bu işten kopmuyorlar, sonuna kadar istiyorlar. Beni en çok mutlu eden olaylardan biri, Galatasaray maçında İlhan'ın penaltı golünden sonra 4 futbolcunun birden topa koşması oldu.""ANKARAGÜCÜ ligden düşer' şeklindeki söylemler var. Ligde 20 puan ve altındaki takımların hepsi aynı durumda. Diğer takımların ne kadar düşme riski varsa Ankaragücü'nün de o kadar düşme riski var. Çünkü önümüzde oynanmamış ilk yarının son maçı ve ikinci devre var. İnşallah bunu düşünenler sezon sonunda hayal kırıklığına uğrayacak. Mevcut kadromuzun ciddi oranda ödemelerini yaptık. Denizlispor maçından üç puan alacaklarına da inanıyorum. Futbolcularımız da artık inanmaya başladı."