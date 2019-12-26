Kahramankazan karla mücadeleye hazır

ahramankazan

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan kış aylarında vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ile Kahramankazan sokaklarında karla mücadele edecek. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak.