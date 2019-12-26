Parkinsonlu Kırgız hasta Türkiye’de sağlığına kavuştu

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Kırgızistan'da uzun bir süre parkinson tedavisi gören 47 yaşındaki Zhamil Kamchybekova, hastalığı nedeniyle şiddetli biçimde ağrıyan el ve ayaklarını kullanamaz hale geldiğini belirtti. Hastalığın ilerleyen evrelerinde yemek yerken zorlanmaya hatta evinden çıkamamaya başladığını söyleyen Kamchybekova, tedavisinin Türkiye'de mümkün olduğunun öğrenilmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesine gönderildiğini anlattı. Kamchybekova, "Ameliyattan çıktıktan sonra çok mutlu oldum, çok sevindim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. Hastaneden çıktıktan sonra doyasıya gezmek ve çalışmak istiyorum. İnsanlarla konuşmak istiyorum. Evde vakit geçiriyordum, artık dışarıda zaman geçirmek istiyorum" dedi.Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Beyin ve Sinir Cerrahı Uzman Dr. Denizhan Divanlıoğlu, Kamchybekova'nın hastaneye getirildiğinde titreme nedeniyle yürüme, yeme ve içmede zorluk çektiğini, Nöroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ameliyat kararı alındığını söyledi. Ameliyatın yaklaşık 8 saat sürdüğünü belirten Divanlıoğlu, "Şehir Hastanemizde ilk kez bu ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu, hastamız gayet iyi durumda, bağımsız şekilde yürüyebiliyor, ellerini kullanabiliyor" diye konuştu. Divanlıoğlu, hastanın kafasına ufak delikler açıp beynin uygun bölgesine elektrot yerleştirildiğini ifade ederek, "Uygulamanın bu aşamalarında hastamız uyanıktı. Çünkü, ameliyat sırasında elektrik verilerek hastanın hareketleri değerlendirildi Nöroloji Kliniğinden Yeşim hocamız tarafından. Daha sonra hastamızı genel anestezi eşliğinde uyuttuk ve sol göğüs tarafına pil yerleştirdik ve oradan elektrik akımı veriliyor beyin içerisine" bilgisini verdi.