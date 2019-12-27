Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 4. sanayi devrimine en hazır kent Ankara

4. sanayi devrimine en hazır kent

Giriş Tarihi: 27.12.2019
4. sanayi devrimine en hazır kent Ankara
Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği tarafından hayata geçirilen Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi'nin "Yerelde Dijitalleşme Dinamikleri" başlıklı kapanış konferansı gerçekleştirildi.. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de sanayinin dijital olgunluk seviyesi ve 4. sanayi devrimi kavramları konusunda tanıtım ve farkındalık oluşturma çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Özdebir, Ankara'da birçok firmanın 4. sanayi devrimi standartlarında üretim yaptığını, 4. sanayi devrimine en hazırlıklı kentin Ankara olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4. sanayi devrimine en hazır kent Ankara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN