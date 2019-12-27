4. sanayi devrimine en hazır kent Ankara

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-G, Bilim ve İnovasyon Derneği tarafından hayata geçirilen Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi'nin "Yerelde Dijitalleşme Dinamikleri" başlıklı kapanış konferansı gerçekleştirildi.. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de sanayinin dijital olgunluk seviyesi ve 4. sanayi devrimi kavramları konusunda tanıtım ve farkındalık oluşturma çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Özdebir, Ankara'da birçok firmanın 4. sanayi devrimi standartlarında üretim yaptığını, 4. sanayi devrimine en hazırlıklı kentin Ankara olduğunu söyledi.