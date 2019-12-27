Akyurt’ta 100. yıl coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi ve Akyurt Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih olan 27 Aralık 1919'un kilometre taşı sayılacak 100'üncü yılında büyük bir etkinliğe imza attı. Akyurt'ta geleneksel hale gelen ve 9 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen törenler bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ankara Caddesi boyunca seğmen zeybeği oynayarak, gösterişli bir kortej oluşturan Akyurtlu seğmenler, Cumhuriyet Meydanı'ndan geçerek Kültür Merkezi önüne kadar Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte yürüdü. Yanan sinsin ateşinin etrafında oyunlar oynayarak kültürümüzün bu unutulmaz mirasını yeniden yaşattı. Kültür Merkezinde düzenlenen programa Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Ayla Yüceer Can, Meclis Üyeleri, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şube başkanları ve Akyurtlular katıldı.Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Akyurtlulara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ankara bizim doğup büyüdüğümüz şehir olmasının yanında Milli Mücadele ateşinin yandığı şehir. Ankara'dan eskiden yoksul, kültürü ve geleneği olmayan bir şehir olarak bahsedilir. Başkent olduktan sonra canlandığı anlatılır ancak Ankara çok kadim bir geleneğe sahiptir. Selçuklu Hükümdarı Alaattin Keykubat tarafından Kayı Boyuna yurt olarak Ankara bölgesi gösterilmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, Oğuzların, Kayıların Anadolu'da tutunduğu, köklerini saldığı yerdir Ankara. İstanbul'un fethinde de Ankara çok önemlidir. Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi Akşemseddin'in fetihteki rolü inkâr edilemez. Atatürk'ün Milli Mücadele ateşini yakmak için Ankara'yı seçmesi de tesadüf değildir. Türkiye'yi kaplayan bu ateş, Cumhuriyetin kurulması ve Ankara'mızın başkent olmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün de Başkent olarak şehrimiz üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir"diye konuştu.Akyurt Belediyesi'nin ev sahibi olduğu Necip Fazıl Konferans Salonu'nu dolduran Akyurtlular, seğmenler tarafından hazırlanan Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya geliş sahnesinin canlandırılmasını ve her zaman olduğu gibi en güzel seğmen oyunlarını büyük ilgiyle izledi. Bitiş sahnesinde planlanan koreografi ise Akyurt'taki coşkuyu doruğa çıkardı.