Başkanın sözüne katılıyorum

Süper Lig'de ilk yarının son maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı "Sakın ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar"
sözüne destek verdi. Ana gündemin yine hakemler olduğunu belirten Cavcav, "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi biteli günler oldu ama o maçtaki tartışmalı pozisyonlar gündemden hala düşmedi. Sayın Çebi'nin basın toplantısını televizyondan takip ettim. Kim haksız kim haklı konusuna hiç girmeyeceğim, bu benden çok ilgili kurumların takdiridir"
dedi ve şöyle devam etti: 'Ahmet Bey'in 'Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar' sözüne destek vermeden de geçemeyeceğim. Ahmet Bey'in uyarısına ben de sonuna kadar katılıyorum.
Başkanın 'bal çalmak, eski klasik yöntemler' sözleriyle ne kastettiğini, ülke futbolunu takip eden herkes bilir. Beşiktaş maçına neyse ki Fırat Aydınus gibi kendini kanıtlamış bir hakem verildi. Kaygımız biraz olsun azaldı."
BAŞKANLAR BUNA TENEZZÜL ETMEZ
Başkan Cavcav, "güvenin" kalmadığının altını çizerek, "İşin özeti, futbolun içindeki hiç kimse birbirine güvenmiyor. Rakibimizin hakemden canı yandıysa, bizim maçta telafi ederler mi korkusu içimize düşüyor. Ya da 'şu hakem o düdüğü, bilmem şu maçı telafi için çaldı.' değerlendirmeleri yapılıyor" örneklerini verdi. Birlik olamadan ülke futboluna katkı verilemeyeceğini vurgulayan Cavcav, "Sayın Çebi'nin de Ali Koç'un da Mustafa Cengiz'in de Murat Cavcav'ın da hakemlerle ilgili beyanat vermesi en demokratik hakkıdır. Ahmet Bey'in, Ali Bey'in ya da Mustafa Bey'in böyle şeylere tenezzül etmeyeceğine, hakemlerimizin de maçlarımızı etki altında kalmadan tarafsız yöneteceğine eminim" ifadelerini kullandı.
NEDEN OLMASIN!
Gençlerbirliği'nin sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Senegalli stoper Zargo Toure bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçından puan ya da puanlar ile dönmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki stoper, "Türkiye'nin önemli takımlarından biri ile deplasmanda oynayacağız. Şu ana kadar hocamız ile gerektiği şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Beşiktaş maçından puan ya da puanlar ile dönebiliriz. Neden olmasın. Son haftalarda takım olarak iyi oynuyoruz.
Takım arkadaşlarım ile beraber benimde performansım artıyor" dedi.
PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ AMA...
Sivas'tan alınan 1 puanın önemli olduğuna değinen Toure, "Kazanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maçtı. Maalesef son dakikada gelen bir gol ile berabere kaldık. Ligin liderinden alınan 1 puan için iyi diyebiliriz"
diye konuştu.
SADECE FUTBOL KONUŞULSUN
Beşiktaş
maçıyla ligin ilk devresinin kendileri için sona ereceğini dile getiren Cavcav, "Cezalılarımız var, eksiğimiz çok ama nihayetinde sahada Gençlerbirliği armasını taşıyan kırmızı-siyah formaya layık futbolcular olacak.
Umuyorum ki sadece futbolun konuşulduğu güzel bir maç izleriz" dileğinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.