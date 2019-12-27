Başkanın sözüne katılıyorum

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BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk yarının son maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığısözüne destek verdi. Ana gündemin yine hakemler olduğunu belirten Cavcav, "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi biteli günler oldu ama o maçtaki tartışmalı pozisyonlar gündemden hala düşmedi.dedi ve şöyle devam etti: 'Ahmet Bey'in 'Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar' sözüne destek vermeden de geçemeyeceğim.Başkanın 'bal çalmak, eski klasik yöntemler' sözleriyle ne kastettiğini, ülke futbolunu takip eden herkes bilir. Beşiktaş maçına neyse ki Fırat Aydınus gibi kendini kanıtlamış bir hakem verildi. Kaygımız biraz olsun azaldı."Başkan Cavcav, "güvenin" kalmadığının altını çizerek, "İşin özeti, futbolun içindeki hiç kimse birbirine güvenmiyor. Rakibimizin hakemden canı yandıysa, bizim maçta telafi ederler mi korkusu içimize düşüyor. Ya da 'şu hakem o düdüğü, bilmem şu maçı telafi için çaldı.' değerlendirmeleri yapılıyor" örneklerini verdi. Birlik olamadan ülke futboluna katkı verilemeyeceğini vurgulayan Cavcav, "Sayın Çebi'nin de Ali Koç'un da Mustafa Cengiz'in de Murat Cavcav'ın da hakemlerle ilgili beyanat vermesi en demokratik hakkıdır. Ahmet Bey'in, Ali Bey'in ya da Mustafa Bey'in böyle şeylere tenezzül etmeyeceğine, hakemlerimizin de maçlarımızı etki altında kalmadan tarafsız yöneteceğine eminim" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği'nin sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Senegalli stoper Zargo Toure bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçından puan ya da puanlar ile dönmek istediklerini söyledi. 30 yaşındaki stoper, "Türkiye'nin önemli takımlarından biri ile deplasmanda oynayacağız. Şu ana kadar hocamız ile gerektiği şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz.Takım arkadaşlarım ile beraber benimde performansım artıyor" dedi.Sivas'tan alınan 1 puanın önemli olduğuna değinen Toure, "Kazanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maçtı. Maalesef son dakikada gelen bir gol ile berabere kaldık.diye konuştu.maçıyla ligin ilk devresinin kendileri için sona ereceğini dile getiren Cavcav, "Cezalılarımız var, eksiğimiz çok ama nihayetinde sahadaUmuyorum ki sadece futbolun konuşulduğu güzel bir maç izleriz" dileğinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.