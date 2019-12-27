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Bayat ekmekler lezzete dönüştü

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Bayat ekmekler lezzete dönüştü
Pursaklar'da Hüma Sultan Hanımevi'nde ekmek israfını önlemeye yönelik olarak bayat ekmekle yemek ve tatlı yapımı etkinliği düzenlendi. Hüma Sultan Hanımevi'nde pastacılık sınıfı kursiyerleri, artan ve bayatlayan malzemeleri değerlendirmek amacı ile birçok çalışma gerçekleştirdi. Hanımlar, evsel atıkların mutfağa kazandırılması ve israfın önüne geçmek amacıyla 'Bayat Ekmek' kategorisinde marifetlerini sergiledi. Yapılan ürünlerden bazıları; bayat ekmeklerden pizza, galeta unundan cocostar pasta, bayat kekten çikolatalı truf yaparak artan ya da bayatlayan malzemeleri en güzel şekilde yeniden değerlendiren hanımlar, aile ekonomilerine katkı da bulundular.
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Bayat ekmekler lezzete dönüştü
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